В некоторых регионах Германии смягчили карантинные ограничения

В некоторых регионах смягчаются и ограничения социальных контактов - в квартирах и домах смогут встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств, не считая детей до 14 лет. До сих пор можно было звать в гости лишь одного человека. С 1 марта в стране работают школы, детские сады и парикмахерские.

Ключевой критерий для послаблений - численность заболевших на 100 тыс. человек в течение недели. Выделяется две опции - менее 50 случаев инфицирования и менее 100 случаев. Первый вариант подразумевает относительно свободное посещение объектов, хоть и с ограничениями по численности, второй - только по предварительной записи. К примеру, в Берлине индекс распространения коронавируса составляет 71 на 100 тыс. человек. Это значит, что в столице действует второй вариант - если кто-то хочет в музей, то ему следует забронировать окно посещения. При этом в некоторых регионах федеральной земли Тюрингия индекс заметно превышает сотню, там о смягчении режима речи пока не идет.

Следующая стадия послаблений сможет вступить в силу спустя две недели, но только при благоприятном развитии эпидемиологической обстановки. То есть с 22 марта не исключается частичное открытие ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов. Это будет возможно только при соблюдении строгих гигиенических правил. Также будут действовать два разных подхода в зависимости от индекса распространения инфекции. В кинотеатры и кафе в ряде случаев будут пускать только с отрицательным тестом, сделанным в день посещения.

В дальнейшей борьбе с коронавирусом власти ФРГ делают ставку на прививки и экспресс-тесты, которые можно делать дома без помощи медицинского персонала. С субботы такие тесты можно купить в супермаркетах. Также власти хотят компенсировать населению часть расходов на эти цели.

В целом карантинные правила продолжают действовать до 28 марта. Граждане ФРГ обязаны носить маски в общественных местах, запрещены путешествия. Инфицированы коронавирусом за все время были 2,5 млн человек, умерли - почти 72 тыс.