В Москве от коронавируса вакцинировались более 700 тыс. человек

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Более 700 тыс. москвичей вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день она [вакцинация] проходит очень хорошо, вакцинировались более 700 тыс. человек с начала кампании, ежедневно вакцинируются от 10 до 15 тыс. [человек]", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что в пунктах вакцинации всегда есть свободные слоты.

По словам Раковой, власти предоставили горожанам много возможностей по выбору места вакцинации. "Хочешь, иди в поликлинику: сто пунктов работают без выходных. Привык обслуживаться в частной медицинской организации, а в Москве таких людей много, пожалуйста, мы бесплатно отдали вакцину всем частным медицинским организациям. Не хочешь ждать, хочешь прямо сейчас? Выбирай любой пункт временный вакцинации, который открыт", - сказала заместитель мэра.

Она подчеркнула, что власти открыли пункты вакцинации в торговых центрах, чтобы максимально удовлетворить спрос москвичей, прежде всего тех, кто не хочет идти в поликлинику. "Люди очень разные, и мы видим, что у нас по факту временные пункты дают гораздо большую проходимость, чем пункты вакцинации [в поликлиниках]", - заметила Ракова. В качестве примера она привела временный пункт вакцинации в ГУМе, куда приходили ежедневно до 400 человек, а сейчас - не меньше 250-300 человек. "Это, в принципе, в два раза больше, чем приходящих людей в "классический" пункт вакцинации", - подчеркнула заммэра.