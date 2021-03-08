Коэффициент распространения коронавируса в России вновь опустился ниже 1

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился с 1 до 0,97. В Москве показатель также опустился ниже единицы и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Это Санкт-Петербург (1,01), Свердловская область (1,06) и Подмосковье (1,15).

В Нижегородской области показатель, как и днем ранее, равен ровно 1, в Архангельской он остался на уровне 0,99, в Ростовской составил 0,97, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,95, в Иркутской области - 0,94.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.