Дора и Ариана Гранде стали самыми прослушиваемыми исполнительницами на Spotify в России

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис Spotify в честь Международного женского дня запустил кампанию Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии, а также назвал самых популярных исполнительниц в 2021 году в России. Рейтинг составили по данным за 1 января - 22 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных исполнительниц попали Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира. В рейтинг пяти самых популярных зарубежных исполнительниц вошли Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.

В рамках программы Equal в России совместно с журналом и образовательной платформой "Параллель" Spotify проведет серию музыкальных кэмпов для девушек музыкантов. Начиная с 8 марта, любая девушка, желающая построить карьеру в музыке, сможет подать заявку на участие. В течение пяти дней 12 девушек, по шесть в Москве и Санкт-Петербурге, будут создавать музыкальные треки под руководством менторов и экспертов. Участницы кэмпа получат доступ к музыкальным инструментам и оборудованию, а также смогут пообщаться с профессионалами из разных сфер музыкальной индустрии. Итогом проекта станет сборник треков, который можно будет послушать в Spotify. Подать заявку на участие можно, заполнив анкету в официальных группах онлайн-журнала "Параллель" в соцсетях. Сама программа запустится в апреле в 50 странах по всему миру, включая Россию.

Также 8 марта в приложении Spotify появится специальный раздел Equal, где будет собрана музыка, созданная женщинами со всего мира, а после полного запуска программы пользователям станет доступен локальный плейлист Equal Russia.