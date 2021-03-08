Ограничение движения по трассе М-5 в Башкирии, Татарстане и Оренбуржье сняли

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков на трассе М-5 в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области, введенное из-за метели, сняли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в понедельник.

"С 14:00 (12:00 мск) снято ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования М-5 Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан с км 1194+500 по км 1296+000", - сказано в сообщении.

Полное ограничение движения на дорогах регионального значения Оренбуржья продолжает действовать. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области в понедельник ожидается метель, в западных и центральных районах усиление ветра до 18-23 м/с.