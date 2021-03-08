В Кабардино-Балкарии почтили память жертв депортации балкарского народа

НАЛЬЧИК, 8 марта. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации балкарского народа проходят в Кабардино-Балкарии (КБР) в понедельник. Из-за пандемии в республике запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек, и в этот день у Мемориала жертвам репрессий балкарского народа 1944-1957 годов в Нальчике не было многолюдно, передает корреспондент ТАСС с места события.

Руководитель Духовного управления мусульман КБР Хазреталий Дзасежев совершил обряд дуа [мусульманская молитва] по жертвам депортации. После минуты молчания цветы к мемориалу и памятнику умершего в изгнании и перезахороненного на родине основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева возложили глава КБР Казбек Коков, спикер регионального парламента Татьяна Егорова, председатель правительства Алий Мусуков, представители общественности республики.

"Мужественно преодолев все тяготы и лишения, он [балкарский народ] стал еще сильнее и сплоченнее, сохранил свой язык, культуру, традиции и обычаи, высокий духовный потенциал. Вернувшись на историческую родину, балкарский народ активно включился в созидательную деятельность, прошедшие десятилетия ознаменованы его яркими достижениями в экономическом, социальном и культурном развитии. Сегодня он с оптимизмом смотрит в завтрашний день, в единой многонациональной семье народов республики уверенно строит будущее нашей родной Кабардино-Балкарии", - написал Коков в Instagram.

Как сообщили в Министерстве культуры КБР, в библиотеках столицы республики проходят книжно-иллюстративные выставки, дистанционные уроки истории. В муниципальных районах региона также проходят памятные мероприятия, исторические выставки, в домах культуры ряда сельских населенных пунктов организованы самодеятельные литературно-художественные постановки, показы документальных кинофильмов. В самом Мемориале в понедельник открыли экспозицию, посвященную работе врачей и остального медицинского персонала в пандемию, а также известным представителям этой профессии из числа балкарцев, сообщила ТАСС директор учреждения Фатимат Теммоева.

"В рамках проекта "Времена. События. Люди." мы готовим новые экспозиции и посвящаем их 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. В 2019 году она рассказывала о русских учителях, которые приехали сюда обучать нас грамоте, в прошлом году была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (рассказывалось о героизме в войне, партизанском движении, о работе в тылу). В этом году выставка отличается от других, нам очень хотелось сделать что-то приятное тем людям, которые посвятили целый год своей жизни спасению других жизней. В основном она посвящается врачам, медсестрам, всем медработникам, также представили большой список врачей балкарской национальности, которые работали в разные годы, талантливые, известные не только в республике, но и на мировом уровне", - рассказала Теммоева.

О депортации

Восьмого марта 1944 года по обвинению народа в пособничестве немецко-фашистским захватчикам более 37,7 тыс. балкарцев принудительно переселили в Среднюю Азию и Казахстан. Согласно архивным данным, 52% из них составляли дети, 30% - женщины. К 1948 году от голода, холода и болезней погибла треть высланных. Право вернуться на родную землю балкарский народ получил 28 марта 1957 года. Этот день отмечают в КБР как День возрождения балкарского народа. Законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" приняли в 1989 и 1991 годах.