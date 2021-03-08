Зеленский поздравил украинок с 8 Марта

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем, назвав его особым днем и особым праздником.

"Сегодня особый день и особый праздник. Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол". Это точно не так", - написал Зеленский в понедельник в Twitter.

Отмена праздника не состоялась

На Украине несколько лет пытались и пытаются "декоммунизировать" 8 Марта и лишить его статуса выходного дня. Горячие споры вокруг праздника пошли с 2017 года, когда тогдашний глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович предложил отменить праздник. По его словам, 8 Марта, как наследие СССР, давно утратил свой первоначальный смысл и превратился в день поздравления женщин.

Однако соответствующий законопроект, который Рада рассматривала в 2017 году, депутаты не поддержали, поэтому 8 Марта остается на Украине официальным государственным праздником. В нынешнем составе Рады данный вопрос не обсуждался.

По данным опроса компании "Рейтинг", 68% украинцев будут отмечать 8 Марта. Вместе с тем социологи отмечают, что за последние четыре года число сторонников празднования Международного женского дня снизилось на 13%.