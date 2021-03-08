В Швеции женщину приговорили к трем годам лишения свободы за похищение своего ребенка

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Окружной суд Лунда на юге Швеции приговорил в понедельник к трем годам тюремного заключения 31-летнюю жительницу города Ландскруна, уехавшую в 2014 году в подконтрольные террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) районы Сирии вместе с двухлетним сыном. Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

"Согласно сегодняшнему постановлению окружного суда Лунда, женщина, которая в 2014 году поехала в контролируемый ИГ район в Сирии со своим сыном, приговорена к трем годам тюремного заключения за похищение ребенка", - поясняется в сообщении.

Отцу ребенка осужденная сказала, что поедет с мальчиком на отдых в Турцию, на что тот дал согласие. Однако из Турции женщина отправилась в Сирию, где находилась до конца 2017 года.

На суде женщина заявила, что руководствовалась религиозными мотивами, находясь в состоянии душевного кризиса после смерти близкого родственника, однако при этом она доподлинно не знала, что происходит в Сирии. Ее намерением было пробыть некоторое время в "правоверном мусульманском обществе", о котором она слышала, а затем вернуться с сыном обратно в Швецию. Но затем ее лишили свободы - сначала ИГ, затем курдское военное формирование, которое поместило ее с ребенком в лагерь для пленных. Вернуться в Турцию со своими уже тремя детьми ей удалось только летом 2020 года, откуда ее и доставили в Швецию.

Однако суд не согласился с утверждением, что женщина ничего не знала о провозглашенном ИГ халифате, происходивших в этом районе военных действиях и об "основанной на насилии среде" на подконтрольной ИГ территории.

Также суд не принял заверение подсудимой в намерении кратковременно посетить Сирию и вернуться домой в Швецию, сочтя, что на самом деле та собиралась осесть в Сирии вместе с сыном и скрывала его от его отца, находившегося в Швеции, что квалифицируется как похищение. Поскольку ребенок оказался в местах боевых действий, в среде с насажденной ИГ идеологией насилия, суд расценил действия подсудимой как преступление с отягчающими обстоятельствами.