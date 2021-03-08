Во Владимире 8 Марта отметили благотворительным фестивалем

ВЛАДИМИР, 8 марта. /ТАСС/. Выставкой работ современных художниц творческого объединения "Наденька" (Санкт-Петербург, Омск) открылось празднование 8 Марта на площадке первого благотворительного феминистского фестиваля No flower fest в центре современной культуры "Флигель" во Владимире. Все собранные средства направят на помощь женщинам, пострадавшим от насилия, сообщила ТАСС организатор фестиваля Татьяна Калинина.

Идея провести во Владимире первый благотворительный No flower fest появилась после того, как в 2020 году активистки провели одноименную вечеринку, на которой удалось собрать около 50 тыс. рублей - средства потратили на бытовую технику и необходимые вещи для нужд отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения. В кризисный центр обращаются женщины, пострадавшие от домашнего насилия и побоев. Ежегодно 40-50 женщин пользуются возможностью проживания в центре, еще 300-400 обращаются в кризисный центр за помощью.

"Идея фестиваля в том, чтобы отметить праздник не так, как это принято у нас - это альтернативное 8 Марта. Он продлится четыре дня, чтобы вместить больше событий и попробовать собрать больше средств для помощи женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, прежде всего пострадали от насилия и сейчас находятся в отделении при Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения", - пояснила собеседница агентства.

Открытие фестиваля состоялось 7 марта, однако именно на 8 марта приходится основная программа мероприятия. Несколько событий также пройдут во Владимире 13 и 20 марта. В Международный женский день посетителей центра современной культуры "Флигель" ждут книжная ярмарка, дискуссия с психологами о среднем возрасте женщины, показ документального фильма "R2CC". Одним из центральных событий станет открытие выставки "Нежность как стратегия" современных художниц творческого объединения "Наденька" из Омска и Санкт-Петербурга, работы которых ранее были показаны Музее современного искусства "Гараж" в Москве и на других площадках в России, Кыргызстане, США, Германии.

"Впервые во Владимире коллектив представит свои работы - как уже известные, так и новые, в том числе серию текстильных книг "Детская комната", книги "Разговор у шкафа моей бабушки" и "Babushka", - рассказала ТАСС куратор выставки Анна Лялина, отметив, что 14 марта во Владимире художницы арт-группы проведут бесплатную коллективную практику на тему женского творчества.

Праздник отмечается в России официально с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название "Международный день работниц", а с конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1965 году 8 марта было объявлено нерабочим днем и с тех пор остается праздничным выходным.