В странах СНГ женщинам дарили цветы на акции в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Волонтеры дарили женщинам цветы в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы поднять им настроение в Международный женский день или накануне его. Международная акция Make Her Smile ("Заставь ее улыбнуться") прошла в ряде государств СНГ, где праздник 8 Марта отмечается по традиции, оставшейся с советских времен.

Праздник в Казахстане

В Казахстане акция Make Her Smile прошла 6 марта в третьем по величине городе республики - Шымкенте. Ее организатором по предложению российской стороны выступило руководство Международного университета Silkway.

"Акция Make Her Smile состоялась на базе нашего вуза, который располагается рядом с Центральным парком Шымкента. В ней мы задействовали 30 волонтеров, они дарили цветы как сотрудницам нашего университета, так и проходящим мимо женщинам, девушкам и девочкам", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции, проректор по науке и инновациям университета Silkway Бибол Жакипбаев.

По его словам, к пиджакам мужчин-волонтеров были прикреплены небольшие открытки со стилизованным изображением цифры "8" и хештегом Make Her Smile. В холле вуза активисты выстроились в живой коридор и вручали проходящим дамам красные розы и поздравительные открытки с элементами традиционного казахского орнамента. Кроме того, руководство университета в лице его президента Ифтихара Юнусова приняло решение подарить сотрудницам Silkway чайные наборы и хрустальные сервизы.

"Мы планируем и дальше продолжать данную акцию в последующие годы в рамках долгосрочного и дружеского партнерства между Казахстаном и Россией", - отметил Жакипбаев.

В Казахстане отмечаемый 8 марта Международный женский день является праздничным и выходным.

Акция в Армении

Юный волонтер из Армении в понедельник на одной из центральных улиц Еревана дарил женщинам цветы, поздравляя с Международным женским днем. Акция Make her smile проводится уже на протяжении нескольких лет и объединяет людей из разных уголков мира.

"Проспект Баграмяна один из самых оживленных в Ереване. Кроме того, мы все знаем, как великий маршал [военачальник, маршал Советского Союза Иван Баграмян] нежно относился к прекрасному полу, именно поэтому решили поздравлять наших женщин здесь. Армения с удовольствием присоединилась к акции. Мы сейчас живем в сложный период, и каждая улыбка на вес золота", - сказала корреспонденту ТАСС координатор акции в Ереване Заруи Бабуханян.

Армянские мужчины с ночи закупают цветы в цветочных магазинах. Цены на них 8 марта увеличиваются в 2-3 раза. "У нас в году всего два дня, когда есть возможность заработать. Это 1 сентября и, конечно, 8 марта. Поэтому, надеюсь нас простят", - сказал один из продавцов.

Make Her Smile в Азербайджане

Жительницы Баку тоже получили поздравления с Международным женским днем в рамках акции Make Her Smile. Студенты-волонтеры дарили им весенние цветы, открытки и конфеты. Принять участие в акции студентам и молодежным активистам не помешали ни пасмурная погода, ни отсутствие общественного транспорта, который в Азербайджане из-за карантина не работает в воскресные и праздничные дни. "Добираться до места акции пришлось на личных автомобилях и такси. Очень хотелось подарить прекрасным бакинкам тепло в этот день. Так приятно видеть на их лицах улыбку и радость", - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС один из организаторов акции Руслан Слепцов.

В Азербайджане 8 марта является праздничным и нерабочим днем.

Мероприятие в Киргизии

Приуроченная к празднику 8 Марта акция Make her smile прошла также в Киргизии. Она была организована одной из российских молодежных организаций.

"В центре столицы Бишкека пятеро наших волонтеров дарили женщинам-прохожим цветы с логотипом организации, многие из них были приятно удивлены", - рассказала ТАСС координатор проекта Лейла Казакбаева.