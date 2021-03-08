Украинские феминистки провели "Марш женщин"

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Украинские феминистки в Международный женский день потребовали от Верховной рады ратифицировать Стамбульскую конвенцию, в которой говорится о противодействии домашнему насилию. С этой целью в понедельник несколько тысяч человек провели "Марш женщин".

Как передает корреспондент ТАСС с места события, стартовал марш на Михайловской площади в центре Киева. Его лозунг - "У пандемии женское лицо". Митингующие вышли с плакатами "Нет насилию в семье", "Нет насилию над женщинами", "Да Стамбульской конвенции".

"Цель марша - обратить внимание общества, как ухудшилось положение женщин, особенно во время пандемии. Мы требуем от властей ратифицировать Стамбульскую конвенцию, отстаивающую права женщин", - отметила одна из участниц марша.

В свою очередь активистка Amnesty International Украина Дарья Мизина сказала, что движение "до сих пор не получило никакого четкого ответа от президента Владимира Зеленского на то, что происходит вокруг ратификации Стамбульской конвенции".

По информации протестующих, из-за карантина в связи с распространением коронавируса в стране вырос уровень домашнего насилия, женщины не могут ходить на работу из-за дистанционного обучения детей, многие из них вообще потеряли рабочие места. Отдельный удар, по их словам, пришелся по социальной и образовательной сферам, где женщины составляют большинство занятых.

Среди проблем женщины назвали ультраправое насилие. "Уровень радикального и ультраправого насилия растет. Этому способствовало фактическое "закрытие" женщин дома, нас пытаются вернуть во времена, когда мы должны были сидеть дома и рожать детей без права голоса и выбора. Эти тезисы постоянно раздаются от украинских ультраправых консерваторов, а также некоторых политических и религиозных деятелей, которые стремятся ограничить место женщины и забрать те права, за которые годами боролись активистки", - отметили накануне марша в Facebook его организаторы.

С Михайловской площади феминистки под усиленной охраной полиции прошли маршем по центру Киева к Почтовой площади. Здесь правоохранители обеспечили им безопасный проезд в метро. Марш прошел без провокаций и столкновений.

"Спасательный круг" для феминисток

На марше было много полиции и бойцов Нацгвардии. Это связано с тем, что на Михайловском площади националисты из организации "Традиция и порядок" проводят акцию протеста против женского марша. Они назвали свою акцию "Операция по спасению феминисток". Участников женского марша правоохранители оцепили по кругу, чтобы избежать провокаций со стороны националистов. Тем не менее представители "Традиции и порядка" забросали женщин спасательными кругами и тюльпанами.

"Мы бросили им спасательные круги, чтобы спасти этих женщин. А тюльпанами поздравили их с 8 марта", - объяснили радикалы.

Проблема насилия

Насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем на Украине. По данным Национальной полиции, за 10 месяцев 2020 года в правоохранительные органы поступило 174 386 заявлений о совершении правонарушений и других действиях, связанных с домашним насилием. За весь 2019 год правоохранители получили 113 763 таких заявления. По неофициальной статистике, домашнее насилие когда-либо испытывала на себе каждая третья украинка.

Конвенция Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и борьбе с насилием в отношении женщин известна также как Стамбульская конвенция. Украина подписала ее еще в 2011 году, но документ до сих пор не ратифицирован. В конце февраля 2020 года на сайте президента Украины была размещена петиция с требованием ратификации Стамбульской конвенции. 14 мая она набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. В июне прошлого года Владимир Зеленский заявил, что попросит Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию после того, как МИД подаст соответствующее предложение. После этого вопрос ратификации больше не поднимался.

Впервые украинский парламент голосовал по этому вопросу в 2016 году, но законопроект провалился. Большинство депутатов решили, что в конвенции содержатся "нормы, не приемлемые для украинского общества и украинской духовности". Основным камнем преткновения стали понятия "гендер" и "гендерная идентичность", содержащиеся в тексте конвенции. Депутаты сочли, что если эти определения внести в законодательное поле, это может стать основой для дальнейшей подмены "привычного понятия биологического пола" и способствовать пропаганде однополых браков.

Против ратификации Стамбульской конвенции резко выступила и церковь. Здесь заявляют, что документ несет в себе недопустимые угрозы для института семьи и супругов на Украине.