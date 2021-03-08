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Пандемия COVID-19

Ракова объяснила, почему власти Москвы скупали лекарства и средства индивидуальной защиты

Столичные власти старались максимально защитить жителей, заявила заммэра

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила, почему у Москвы было преимущество перед другими регионами России по наличию лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в начале пандемии коронавирусной инфекции. Столичные власти старались максимально защитить москвичей, заявила она в интервью журналисту Антону Красовскому, отрывок которого опубликован в понедельник в Telegram-канале "RT на русском".

"Тревогу по средствам индивидуальной защиты - по маскам, по СИЗ - [мэр Москвы Сергей] Собянин поднял в январе. Он в январе месяце огромное количество времени тратил со мной, с [Владимиром] Ефимовым [заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений] на то, чтобы обеспечить врачей этими СИЗ", - ответила Ракова журналисту на реплику об обиде регионов и федеральных медучреждений на столицу из-за интенсивной скупки лекарств и средств индивидуальной защиты.

Она добавила, что власти Москвы потратили большое количество времени на организацию закупки необходимых лекарств и внедрение их в оборот. "Вспомним летний период: на рынке было все - и "Тоцилизумаб", и "Фавипиравир", и ИВЛ. Наверное, мы не правы, потому что старались москвичей максимально защитить, обезопасить, просчитать, запастись. Но это наша зона ответственности", - заключила Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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