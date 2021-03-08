Форум "Поколение равенства" в защиту прав женщин пройдет в Париже с 30 июня по 2 июля

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Международный форум "Поколение равенства" в защиту гендерного равноправия пройдет в Париже с 30 июня по 2 июля. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона и исполнительного директора организации "ООН-Женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука.

"Мы рады сообщить сегодня, что форум "Поколение равенства" пройдет с 30 июня по 2 июля в Париже, - отмечается в коммюнике. - Мы объединим государства, международные организации, представителей гражданского общества, молодежь, частный сектор и активистов со всего мира, чтобы вместе взять на себя ряд конкретных, амбициозных и долгосрочных обязательств".

Президент и директор выразили обеспокоенность положением женщин в мире, отметив, что пандемия коронавируса "еще больше усугубила неравенство, непропорционально затронув женщин, оказавшихся на переднем крае борьбы с этой пандемией". Согласно заявлению, в ходе форума будут затронуты вопросы предоставления женщинам равного доступа к образованию, равных экономических и социальных возможностей, также участники обсудят проблему борьбы с насилием и другие вопросы.

В каком формате состоится форум, не уточняется.