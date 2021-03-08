Папа Римский Франциск был поражен разрушениями в Мосуле

ВАТИКАН, 8 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск признался, что его потрясли разрушения в Мосуле. Об этом понтифик рассказал журналистам своего пресс-пула на борту самолета по дороге из Ирака, где завершил в понедельник апостольский визит.

"Я не представлял себе степени разрушений Мосула. И меня очень тронуло свидетельство мамы в Каракоше. Она потеряла сына в бомбардировках террористов, но сказала слово "прощение". Мы забыли слово "прощение", прощение врагов - это меня поразило", - поделился понтифик. Он также сказал о невероятной жестокости, которая порождается оружием. "И я хочу спросить: кто продает оружие тем, кто разрушают, и кто ответственен, прошу признаться!" - добавил Франциск.

В ходе поездки в Ирак он провел молитву о жертвах войн и терроризма в Мосуле, захваченном и разрушенном в 2014 году боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Церемония прошла на площади четырех разрушенных христианских церквей. Затем глава Римско-католической церкви встретился с представителями местных христианских общин в Бахдиде (Каракоше), которые подверглись преследования исламских экстремистов.