Папа Римский Франциск заявил, что не боится вернуться на родину в Аргентину

ВАТИКАН, 8 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не планирует возвращаться в родную Аргентину, даже если отречется от папского престола. Об этом понтифик рассказал журналистам своего пресс-пула на борту самолета по пути из Ирака, где он завершил в понедельник апостольскую поездку.

"Не стоит выдумывать никакой "фобии родины", - сказал Папа Франциск, напомнив, что многие написали о его нежелании возвращаться после выхода книги аргентинского журналиста, медика по образованию Нельсона Кастро. Понтифик поделился, что сам посоветовал Кастро, с которым его связывают дружеские отношения, написать книгу о болезнях Пап Римских после того, как вышла его книга о болезнях политических лидеров.

"Это он у меня спросил, если я объявлю об отставке, вернусь ли я в Аргентину. Я ответил, что нет, что останусь здесь (в Риме). Я 76 лет провел в Аргентине, этого достаточно", - сказал понтифик, избранный в 2013 году.

По его словам, еще в 2017 году было запланировано посещение его родины в поездке по маршруту, который должен был включать также Чили и Уругвай. Но в итоге маршрут трансформировался и охватил Чили и Перу. Франциск также поделился, что долго размышляет о визитах, принимая решения на основании советов и молитвы.

84-летний Франциск ранее уже говорил, что не исключает возможности отречения от папского престола, как это сделал его предшественник Бенедикт XVI, ушедший на покой в 2013 году, мотивируя свое решение тем, что он не может больше управлять Римско-католической церквью из-за недостатка сил. На тот момент ему было 86 лет, и шел восьмой год его понтификата.

При упоминании, что у Франциска сейчас также идет восьмой год понтификата, он пошутил: "Я должен скрестить пальцы?". Он также признался, что в нынешней поездке устал больше, чем обычно. "84 года дают о себе знать. Признаюсь, что на этот раз я устал больше, чем обычно. Так что не знаю, если темп (зарубежных) поездок снизится", - сказал Папа Франциск.