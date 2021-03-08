Папа Римский Франциск назвал месяцы пандемии "тюремным заточением"

ВАТИКАН, 8 марта. /ТАСС/. Папе Римскому Франциску очень не хватало контакта с верующими в последние месяцы пандемии. Об этом он рассказал журналистам своего пресс-пула на борту самолета по пути из Ирака, где он завершил в понедельник апостольскую поездку.

"После месяцев "тюрьмы", я действительно чувствовал себя в заключении [последние месяцы пандемии], сейчас как будто заново начал жить", - сказал Франциск, комментируя свои встречи в Ираке, где он провел единственное массовое мероприятие - мессу на стадионе в присутствии более 10 тыс. верующих. Он призвал священнослужителей не терять "связи с народом божьим" и "не становиться кастой".

В Италии из-за ограничительных мер Папа Римский с марта прошлого года не проводит служб в присутствии большого числа верующих, а также коллективные аудиенции, которые возобновлялись лишь ненадолго и с ограничениями. На данный момент не исключается, что и все предпасхальные и пасхальные ритуалы пройдут в "закрытом режиме".

В Бахдиде (Каракоше), христианском центре на севере Ирака, Папу Римского Франциска, впервые в истории папства совершившего поездку в эту страну, приветствовали на улицах тысячи верующих.