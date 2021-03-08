Концерты, соревнования и экскурсии по военным кораблям прошли на юге России 8 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /ТАСС/. Международный женский день в южных регионах России отметили концертами, экскурсиями и даже соревнованиями по пейнтболу. В Элисте женщин с праздником поздравили члены военно-исторического клуба, а в Ростове-на-Дону - сотрудники ГИБДД.

А в Элисте гуляющих по центру города девушек и женщин поздравляли ойрат-монголы, одетые в доспехи XIII-XV веков, рассказал ТАСС руководитель клуба военно-исторической реконструкции "Тенгри" Эрдни Очир-Араев. С луками, стрелами, щитами и копьями, облаченные в доспехи, они не производят пугающего впечатления. На лицах - улыбки, в руках - букеты цветов.

В Ростове-на-Дону военные реконструкторы также вышли на улицу с цветами. В рамках акции "Рыцари во все времена" мужчины в костюмах разных эпох - от средневековья до наших дней - подарили женщинам около 200 букетов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский с утра с цветами вышел на центральную набережную города-курорта. В рамках акции "Цветы у моря" жительницам и гостям самого солнечного города России дарили розы и тюльпаны. "Для многих дам это был второй или третий букет за день. Утром водители автобусов встретили первых пассажирок цветами. Билетов не требовали, проезд во всех автобусах для прекрасной половины до полуночи бесплатный! Это подарок от наших автотранспортных предприятий", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

В пятигорских трамваях цветы женщинам подарили волонтеры и артисты городских учреждений культуры. "Наши артисты поздравили женщин, спели песни, подарили им цветы", - рассказал начальник управления культуры администрации Пятигорска Дмитрий Васюткин. Цветы жительницам Ростова-на-Дону вручили сотрудники госавтоинспекции региона. Традиционный "Цветочный патруль" прошел на одной из центральных площадей города.

Джаз и марш

Военные и артисты приготовили к Международному женскому дню специальные программы для женщин. Так, Ростовская государственная филармония подготовила новую джазовую программу Jazz for ladies в исполнении эстрадно-джазового оркестра имени Кима Назаретова. Со сцены прозвучали песни Билли Холидей, Дины Вашингтон, Аструд Жилберту, Дайаны Кролл и Пегги Ли.

В Новороссийске десантники военно-морской базы поздравили с Международным женским днем 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны Веру Пикину. Военный оркестр исполнил песни военных лет и прошел торжественным маршем в ее дворе. А на площади Нахимова в Севастополе состоялся традиционный "Белый концерт", посвященный Международному женскому дню. Подарком для женщин стали номера из российских и бродвейских мюзиклов в исполнении главных звезд российского мюзикла.

Концерту предшествовало поздравление от офицеров и матросов Черноморского флота. Жительницы Севастополя не только получили цветы от военных моряков, но также смогли посетить большой десантный корабль "Азов" и малый ракетный корабль "Ингушетия", на верхних палубах которых прошли экскурсии.

Пейнтбол и видео с Кавказа

В ходе праздника женщины на юге страны также стали участницами спортивных соревнований, мастер-классов и онлайн-акций. В ингушском Карабулаке, например, прошел турнир по пейнтболу, причем именно представительницы прекрасной половины стали его инициаторами. "Мы провели праздничный турнир по пейнтболу среди женщин, он стал первым в республике - обычно у нас в пейнтбол играют только парни. Всего в турнире на берегу городского пруда приняли участие шесть команд по пять девушек в каждой со всего региона, - рассказал председатель молодежного совета Карабулака Урусхан Барханоев. - Девушки, занявшие первые три места, получат денежные призы, маленькие презенты также будут вручены каждой участнице".

Активно провести день смогли и гости музея-заповедника "Херсонес Таврический", для которых были организованы специальные экскурсии, знакомящие с бытом прекрасной половины человечества в античную и средневековую эпохи. Посетители узнали, как в древние времена женщины хранили домашний очаг, заботились о семье и детях, ухаживали за собой.

Школьники в Краснодарском крае приготовили под руководством шеф-повара местного гастропаба праздничный завтрак для своих родных. "Школьники пришли на мастер-класс вместе со своими мамами, крестными, бабушками, сестрами. Вместе с шеф-поваром гастропаба "Культура" они приготовили профитроли с начинкой, поздравив этим блюдом своих родных и близких", - рассказал ТАСС координатор проекта в Краснодарском крае Тимур Мараканов.

А в Железноводске (Ставропольский край) проходит весенний этап акции "Наполним страну цифровым Железноводском". "Уже более тысячи живых видеооткрыток отправили наши жители и гости курорта во все уголки нашей страны и в зарубежные страны. Больше всего улетело живых открыток милым дамам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ярославль и Салехард, а также в Азербайджан, Израиль, США и Армению", - привела пресс-служба слова главы ставропольского курорта Евгения Моисеева.