Папа Римский Франциск считает, что женщины двигают историю вперед

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что жизнь идет вперед благодаря женщинам. Об этом он сказал журналистам своего пресс-пула на борту самолета по пути из Ирака, где он завершил в понедельник апостольскую поездку.

"Сегодня - праздник женщин, поздравляю. Мы мужчины вечно в празднике", - пошутил понтифик.

"Женщины сильнее мужчин, но они до сих пор часто находятся в унизительном положении", - сказал понтифик, указав, что далеко ходить за примерами не надо. "Женщин продают, порабощают, посмотрите в центре Рима", - добавил он.

"Женщины двигают историю вперед, и это не преувеличение, это не комплимент по случаю праздника женщин", - сказал Франциск.

Ранее в одной из проповедей в Ираке Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин.