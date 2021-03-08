Отмена обязательной самоизоляции для пожилых москвичей. Главное о коронавирусе за 8 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 333 029 случаев заражения, из них новых — 10 253. За сутки умерли 379 человек, за весь период — 89 473.
Москва
- Всего зафиксировано 991 816 случаев заражения, из них новых — 1 421 (данные Оперштаба Москвы).
- Домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска стал рекомендательным. С понедельника разблокированы социальные карты для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые до этого дня были обязаны оставаться дома.
- Уровень безработицы в середине — конце октября прошлого года в Москве составлял уже 3%, сообщила в понедельник заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. В настоящее время уровень безработицы снова опускается и составляет уже 0,8-0,9%.
Мир
- Всего зафиксировано более 116,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Количество привившихся от коронавируса в мире превысило 300 млн.
- Еврокомиссия представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС, однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее.
- Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранцев с 14 до 7 дней.
- В некоторых регионах Германии смягчили карантинные ограничения. Власти разрешили открыть непродовольственные магазины, книжные лавки, музеи, галереи, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы.
- Парламент Финляндии одобрил закрытие ресторанов и баров на три недели. В стране объявили локдаун до 28 марта.
- Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой объявили, что после положительного анализа на коронавирус находятся на домашнем карантине.