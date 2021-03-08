На разработку технологии производства вакцины "Ковивак" ушло два месяца

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Разработка технологии производства вакцины "Ковивак" заняла два месяца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на руководителя отдела разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий центра имени М. П. Чумакова Анастасию Пиняеву.

"Ученые [в процессе создания вакцины] приступили к разработке технологии производства вакцины. Месяц ушел на получение вакцинного штамма, разработка технологии производства вакцины заняла еще два. После начались доклинические и клинические испытания", - отмечается в сообщении.

20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей по счету отечественной вакцины от коронавируса. Препарат "Ковивак" разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН - подведомственным учреждением Минобрнауки РФ. Вакцина рекомендована для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения второй фазы клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями.