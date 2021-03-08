Женское протестное движение устроило в Варшаве массовую демонстрацию

ВАРШАВА, 8 марта. /ТАСС/. Массовая демонстрация, организованная женским протестным движением, проходит в понедельник в польской столице. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие заблокировали центральный перекресток в Варшаве.

Участники демонстрации в Международный женский день выступают в поддержку соблюдения прав женщин. Собравшиеся кричат: "Мы имеем право протестовать", "Варшава наша", "Внимание! Здесь гражданки" и другие лозунги.

Активисты собирают подписи под проектом закона "Легальное прерывание беременности". Он предусматривает возможность аборта до 12 недели беременности, а в отдельных случаях и после этого срока, а также ряд других послаблений и расширение доступа к перинатальным исследованиям.

За безопасностью в районе акции протеста следят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители, установленные на полицейских машинах, транслируются сообщения о том, что эта демонстрация незаконна. Всех собравшихся призывают разойтись.

В конце января в Польше вступило в силу решение Конституционного суда о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Теперь официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Организаторы демонстраций требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.