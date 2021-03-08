В РПЦ надеются, что в РФ запретят иностранцам использовать услуги суррогатных матерей

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в понедельник заявил, что надеется на запрет использовать услуги суррогатных матерей в России для иностранцев.

"Я надеюсь, что президент примет правильное решение и все же иностранцам ограничит возможность пользования услугами российских суррогатных матерей", - сказал он в эфире передачи "Традиции" на радио "Вести FM".

20 января на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию социально значимых вопросов Лукьянов заявил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает необходимым рассмотреть вопрос о полном запрете суррогатного материнства в России.

Ранее группа депутатов Госдумы разработала законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака. Законопроект может быть представлен на первое чтение в Госдуме в марте. Об этом сообщил в среду один из авторов инициативы - первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой.