Генсек ООН заявил, что положение женщин за время пандемии ухудшилось

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Женщины за минувший год оказались на передней линии борьбы с пандемией, однако их положение во многих странах мира ухудшилось. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в штаб-квартире всемирной организации в честь Международного женского дня.

Гутерриш указал, что женские организации сыграли важную роль в содействии усилиям по борьбе с пандемией и распространении информации об инфекции, особенно на местном уровне, а женщины в составе миротворческих контингентов ООН способствовали выстраиванию диалога с местными сообществами в условиях пандемии. "70% медиков, работающих с заразившимися коронавирусом - женщины, причем многие из дискриминируемых по расовому или иным признакам групп, находящихся на нижних ступенях экономической иерархии", - заметил Гутерриш.

Однако, отметил генеральный секретарь ООН, пандемия "усугубила гендерное неравенство, многих женщин подтолкнула к нищете, лишила их работы и доступа к медицине и образованию". "Хотя женщины играют важную роль в борьбе с пандемией, мы видим регресс в ситуации с обеспечением их прав, - продолжил он. - Это наносит ущерб не только самим женщинам, хотя им прежде всего, но и всей нашей работе во имя мира и процветания. Нам необходимо обратить эту ситуацию вспять".

Гутерриш также подчеркнул, что женщины должны иметь право голоса в решении вопросов, которые касаются непосредственно их, но пока обеспечить их равное с мужчинами участие в общественной и политической жизни не удается. "Только в 22 странах женщины занимают возглавляют страну или правительство, только 21% министерских портфелей принадлежат женщинам, и только 25% мест они занимают в законодательных органах", - сказал он.