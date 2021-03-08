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Пандемия COVID-19

В США число заразившихся коронавирусом превысило 29 млн

Больше всего инфицированных выявлено в штате Калифорния

ТАСС, 8 марта. Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, в понедельник превысило отметку 29 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, с начала пандемии в стране были инфицированы 29 000 012 человек. Больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (3 599 689 случаев), далее следуют Техас (2 695 653 случая), Флорида (1 944 995 случаев), Нью-Йорк (1 694 651 случай) и Иллинойс (1 198 257 случаев).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 116,9 млн человек, более 2,5 млн умерли.

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СШАПандемия COVID-19
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