В США федеральные центры разрешили вакцинированным находиться в одном помещении без масок

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США считают, что вакцинированным от нового коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

В новых рекомендациях для "полностью вакцинированных" лиц отмечается: "Вы можете находиться в помещении с полностью вакцинированным людьми без маски". Кроме того, привитым от коронавируса можно находиться в одном помещении без маски и с теми, кто не был вакцинирован, если только последние не входят в зону риска с точки зрения возможного заражения и живут вместе.

ЦКПЗ называют "полностью вакцинированными" тех, у кого прошло две недели после после получения прививки от компании Johnson & Johnson или второй дозы аналогичного препарата от Moderna или от Pfizer и BioNTech.

Привитым по-прежнему рекомендуется носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования в общественных местах, также в случаях, когда они встречаются с невакцинированными людьми, которые не живут вместе. Кроме того, привитым рекомендуется избегать крупных скоплений людей, поездок по стране и за ее пределы.

В ЦКПЗ констатировали, что "все еще выясняют, в какой степени эффективны вакцины против разновидностей" коронавируса. "Первоначальные данные свидетельствуют о том, что вакцины могут работать против одних разновидностей, но быть менее эффективными в отношении других", - говорится в заявлении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 525 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.