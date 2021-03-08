СМИ: выставочный дворец Гран-пале в Париже закрывается на реставрацию до 2024 года

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Масштабные реставрационные работы начнутся в пятницу в выставочном дворце Гран-пале, расположенном на правом берегу реки Сена, в связи с чем он закроет двери для посетителей до весны 2024 года. Об этом сообщает в понедельник радио France Info.

Решение о ремонте дворца площадью 72 тыс. кв. м было принято еще около 10 лет назад в связи с сильным износом конструкций: здание было построено еще в 1900 году ко Всемирной выставке, проходившей в Париже. К этому же мероприятию был построен и ведущий ко дворцу мост Александра III и множество других архитектурных объектов по всему городу.

Тем не менее лишь в конце 2020 года был утвержден окончательный план работ, в соответствии с которым дворец должен закрыться 12 марта. Он подразумевает снос стен и перепланировку, создание новых маршрутов и упрощение доступа к некоторым локациям, реставрацию стеклянной крыши, а также переработку систем пожарной безопасности и климатической системы. Согласно одобренному еще в 2016 году плану, на эти цели зарезервировано €466 млн. Данная сумма охватывает целый комплекс работ, часть которых ведется с 2016 года.

Полностью завершить реставрацию планируется весной 2025 года, однако часть помещений будут доступны для посещения уже весной 2024 года, к запланированным в Париже Олимпийским играм. До тех пор выставки и другие публичные мероприятия вроде отборочных соревнований по тхэквондо и дзюдо перед летними Олимпийскими играми 2024 года, будут проходить во "временном Большом дворце" - крытой выставочной площадке, которая сейчас возводится на Марсовом поле напротив Эйфелевой башни и по своим очертаниям напоминает стеклянную крышу комплекса Гран-пале. Данная площадка должна открыться уже в конце марта, хотя точной даты до сих пор нет.