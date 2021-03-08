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Пандемия COVID-19
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Ракова: в Москве за вторую волну ковидом переболели в три раза больше людей, чем в первую

Всего в Москве зафиксировано 991 816 случаев заражения, из них за последние сутки - 1 421

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Количество переболевших коронавирусом в Москве за вторую волну эпидемии втрое превысило число переболевших в первую волну заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: все работало, все было открыто. Постепенно за эти полгода сформировался определенный популяционный иммунитет, очень много людей уже переболело. Если сравнивать первую волну (весеннюю) и вторую (осеннюю), во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей. А есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор, и понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну", - сказала Ракова.

Всего в Москве зафиксировано 991 816 случаев заражения, из них за последние сутки - 1 421. Количество больных на 8 марта превышает 64,2 тыс. человек, согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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