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Пандемия COVID-19

Ракова заявила, что ковидные госпитали в Москве работают до последнего пациента

Заммэра также рассказала об очень жестком регламенте проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Госпитали для пациентов с коронавирусом в Москве работают до последнего заболевшего. Затем клиники тщательно убирают и закрывают на двухнедельный карантин, сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Существует жесткий стандарт. Первое - больница работает до того момента, как последнего больного не выпишут. Дальше есть очень жесткий регламент проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений, очень жесткий, требовательный и последовательный", - сказала Ракова.

Она добавила, что после санобработки госпитали проверяет Роспотребнадзор, специалисты которого берут пробы с максимального количества поверхностей в клинике для возможного обнаружения вирусов. "Далее две недели больница и весь персонал не работают вообще - это тот карантинный период <…> Это абсолютно безопасно и жестко регламентируется и контролируется", - подчеркнула Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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