ВОЗ: меры по борьбе с коронавирусом позволили сократить заболеваемость гриппом

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Меры, принятые странами для борьбы с пандемией коронавируса, позволили в значительной степени сократить заболеваемость гриппом. Об этом заявила в понедельник на брифинге глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

"Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии мы наблюдаем крайне низкую циркуляцию, - отметила она. - Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом".

ВОЗ, прочеркнула Брайанд, продолжит внимательно следить за тем, как будет меняться ситуация, особенно на фоне проведения вакцинации от коронавируса. "Однако на данном этапе мы можем сделать вывод, что принимаемые меры, которые эффективны для борьбы с коронавирусом, крайне эффективны и для борьбы с другими инфекционными заболеваниями", - сказала эксперт.