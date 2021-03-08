В ВОЗ заявили, что поддерживают электронную сертификацию вакцинации от коронавируса

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полностью поддерживает электронную сертификацию вакцинации от коронавируса. Однако большое значение при этом имеет то, как будут использоваться эти сертификаты, заявила в понедельник на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"Мы поддерживаем электронную сертификацию по ряду причин", - отметила она. Такие сертификаты, заметила эксперт, могут содержать указание на то, какой был введен препарат, способствовать программам по оценке безопасности и эффективности вакцин, помогать докторам при проведении вакцинации.

"То есть электронная сертификация вакцинации имеет массу преимуществ, - подчеркнула О'Брайен. - Однако в данной ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использоваться такие сертификаты". В частности, по ее словам, важно обеспечить сохранность личной информации. Более того, сказала специалист, такие сертификаты не должны использоваться для того, чтобы ограничить возможности людей путешествовать.

С аналогичным утверждением выступил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "На данный момент сертификация вакцинации для путешественников не рекомендуется, поскольку вакцин недостаточно для вакцинации всего населения, - отметил он. - Если мы будем говорить, что вакцинированные люди могут что-то делать, а невакцинированные - не могут, то несправедливость в мире только усугубится".