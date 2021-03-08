В мире за сутки выявили более 354 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 116,52 млн, увеличившись за сутки более чем на 354 тысячи. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 7 тысяч, превысив 2,58 млн.

По состоянию на 20:02 мск 8 марта в ВОЗ поступили сведения о 116 521 281 инфицированном и 2 589 548 умерших. Число заразившихся увеличилось на 354 629, умерших - на 7 020.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (162 882), на втором месте - Европа (117 265), на третьем - Восточное Средиземноморье (33 285).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 659 480. Далее следуют Индия (11 229 398), Бразилия (10 938 836), Россия (4 333 029), Великобритания (4 218 524), Франция (3 836 480), Испания (3 142 358), Италия (3 067 486), Турция (2 780 417), Германия (2 505 193), Колумбия (2 273 245) и Аргентина (2 149 636).