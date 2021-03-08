Захарова назвала "обрушением декораций" интервью принца Гарри и Меган Маркл

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри дало понимание того, что такое "демократия со спецификой британской монархии". Об этом написала в понедельник на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии. <...> Это не скандал. Это обрушение декораций", - отметила Захарова, комментируя интервью.

По ее словам, из беседы следует, что даже "самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке". "Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей, - продолжила Захарова. - От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же. Любую тему, как подтвердили [герцог и герцогиня] Сассекские, британская медиаиндустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот".

"В-третьих, расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле", - добавила дипломат.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей вышло в эфир CBS в воскресенье вечером. Во время беседы герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".