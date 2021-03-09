В Бразилиа ввели комендантский час

"Ситуация критическая. Я объявляю комендантский час, который начнет действовать сегодня в 22 часа. Все, кто находятся на территории Федерального округа, должны оставаться в своих домах с 22 часов до 5 утра. <...> Ограничение на перемещение будет действовать до 22 марта", - написал политик в Twitter.

По мнению главы региона, такое ограничение является "единственной формой противостояния распространению заболевания". Продолжать работу после 22 часов разрешено только учреждениям здравоохранения, ветклиникам и похоронным бюро.

В начале марта научно-исследовательское объединение им. Освальдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz) констатировало резкое ухудшение эпидемической ситуации с распространением инфекции по всей стране, чего не наблюдалось ни разу с начала пандемии. По данным Fiocruz, из 27 административных центров регионов в 20 наблюдается критическая ситуация: в отделениях интенсивной терапии для больных с коронавирусом занято свыше 80% коек. На этом фоне эксперты призвали к ужесточению локальных карантинных мер.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии по числу заболевших (свыше 11 млн человек). По уровню смертности (почти 265,5 тыс. умерших) она уступает только Соединенным Штатам.