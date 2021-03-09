Аргентина выдала России похитителя чемодана с драгоценностями на 160 млн рублей в Казани

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Гражданин Колумбии, обвиняемый в краже чемодана с драгоценностями на 160 млн рублей в Казани в июле 2018 года, экстрадирован из Аргентины в Россию. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву", - сказал Иванов.

Колумбиец обвиняется в краже в особо крупном размере. В июле 2018 года в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка" в Казани Валеро вместе с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн рублей. После этого он скрылся, а похищенным распорядился по своему усмотрению. 28 сентября 2019 года Вахитовским районным судом Казани обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в розыск.

Похитителя чемодана в сентябре 2019 года задержали в Аргентине, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче. На протяжении 2019-2020 годов Генпрокуратура дополнительно представляла материалы и доказательства по делу. В сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения о выдаче Валеро.