Интервью принца Гарри и Меган Маркл на канале CBS смотрели не менее 17,1 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS смотрели единовременно в среднем не менее 17,1 млн человек. Такие предварительные оценки исследовательской службы Nielsen представила в понедельник газета The New York Times.

Согласно этим данным в воскресенье вечером в течение первого часа интервью смотрели в среднем примерно 16,9 млн человек, в течение второго - 17,3 млн. Как констатируется в публикации, это примерно в два раза больше обычной аудитории самых популярных передач, которые показывают на CBS примерно в это время.

Оценки Nielsen могут быть пересмотрены в сторону повышения в ближайшие дни в свете поступления дополнительных данных.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл привлекло большой интерес общественности. В беседе с Уинфри герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".