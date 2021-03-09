"Известия": в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на законодательную инициативу.

"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка - распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита", - сообщил Выборный.

Депутат добавил, что наказание предусматривает для физлиц лишение свободы до трех лет или штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей, для юрлиц размер штрафа может составить от 500 до 800 тыс. рублей. По его словам, недобросовестные продавцы размещают фейки для создания ажиотажа вокруг товара, после чего поднимают на него цены из-за высокого спроса.

По данным "Известий", предложенные нормы дополнят статью 185.3. УК РФ ("Манипулирование рынком") частью, в которой появляется ответственность за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости". В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

В пресс-службе ФАС газете отметили, что поддерживают введение ответственности за умышленную ложную информацию о ценах на продукты. "ФАС отмечает, что недостоверные сообщения об изменениях цен могут провоцировать ажиотажный спрос и, как следствие, рост цен. Поэтому ведомство активно использует механизм предостережений в порядке, предусмотренном ст. 25.7 Закона о защите конкуренции", - добавили в службе.

В "Справедливой России" и КПРФ отметили сложность доказать провоцирование роста цен из-за того или иного высказывания. В свою очередь президент "Опоры России" считает, что бизнес данную инициативу не поддержит. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк счел инициативу ненужной. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев готов поддержать законопроект.