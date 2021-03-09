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В работе Facebook Messenger произошел сбой

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей Западного и Восточного побережья США

ТАСС, 9 марта. Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в понедельник в США. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, наибольшее число жалоб поступило от пользователей Западного и Восточного побережья страны.

51% проинформировавших о сбое пользователей в Соединенных Штатах не могут получать сообщения, 38% испытывают проблемы с подключением к серверу, 9% не могут войти в свою учетную запись.

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США
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