"Известия": банкам предложили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил предоставить банкам доступ к базе МВД с водительскими правами для предоставления финансовых услуг по данному документу. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение совета на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан.

Как сообщает издание, НСФР предлагает предоставить доступ к базам данных МВД организациям, имеющим полномочия проводить упрощенную идентификацию. Председатель НСФР Андрей Емелин пояснил газете, что данная необходимость возникла в связи с отсутствием у финансовых организаций иного способа проверить подлинность водительских прав. Также отмечается, что банкам лучше всего иметь безвозмездный доступ к базам МВД, чтобы не повышать рост комиссий и тарифов для клиентов.

Подключение к базам МВД предлагается сделать аналогично доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС - для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, разрешенных для проведения упрощенной идентификации. Кроме того, предложено установить сроки для доступа к информсистемам ведомства. В качестве примера указано 1 января 2022 года.

В ЦБ РФ изданию сообщили, что поддерживают данный законопроект, уточнив, что вопрос практической реализации механизма потребует отдельной проработки с участием заинтересованных органов государственной власти.

На момент публикации материала "Известия" не получили комментариев от МВД, Минэкономразвития и Росфинмониторинга.

1 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения.