В Забайкалье задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов с углем

ТАСС, 9 марта. Пассажирский поезд сообщением Владивосток - Москва задержан из-за аварии на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), в ходе которой с рельсов сошло 20 вагонов с углем, сообщила во вторник пресс-служба ЗабЖД. Ожидаются задержки еще трех пассажирских поездов.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чичатка - Жанна Забайкальской железной дороги задержан пассажирский поезд № 61 сообщением Владивосток - Москва. Ожидаются задержки поездов № 11 сообщением Владивосток - Самара, № 2 сообщением Москва - Владивосток и № 391 сообщением Благовещенск - Чита. Пассажиры задержанного поезда обеспечены водой и дополнительным питанием", - говорится в сообщении.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в Могочинском районе края произошел сход вагонов с углем грузового поезда № 9 694, по уточненной информации, сошло 20 вагонов. Пострадавших нет, на ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда.

Всего к восстановительным работам привлечено 194 человека и 29 единиц техники. Причины схода устанавливаются.