Создатели "Спутника V" требуют извинений от ЕМА за слова об экстренном применении вакцины

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с "русской рулеткой". Об этом во вторник сообщается в Twitter вакцины.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее Криста Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF сравнила с "русской рулеткой" возможность экстренного одобрения "Спутника V" в Австрии, как это было сделано в Венгрии.

4 марта EMA сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

Ряд государств ЕС уже одобрил применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet. Это один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90%. Вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вакцина зарегистрирована в 46 странах.