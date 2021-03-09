Эксперт: извержение вулкана на Камчатке может привести к размытию дороги между поселками

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 марта. /ТАСС/. Извержение Ключевского вулкана на Камчатке может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся неподалеку. Об этом на оперативном совещании у губернатора края Владимира Солодова сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

"В настоящее время мы рассматриваем два сценария развития событий. По одному из них лавовый поток от извержения проходит параллельно леднику Эрмана, не пересекая его. В этом случае грязекаменный поток проходит в нескольких километрах от поселка Ключи по сельхозполям. При втором варианте лава пересечет ледник за счет высокой температуры. На высоте 3 тыс. м она разогрета более чем на 1 тыс. градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи", - сказал Озеров.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4,8 тыс. м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он находится в 30 км от поселка Ключи, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.

Ключи - поселок в Усть-Камчатском районе полуострова, в нем проживают около 5 тыс. человек. Поселок Козыревск расположен в том же районе, в нем проживают около 1 тыс. человек.