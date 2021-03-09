В Приморье детеныш тюленя умер от стресса, вызванного общением с людьми

ВЛАДИВОСТОК, 9 марта. /ТАСС/. Детеныш тюленя по кличке Нелли не пережил стресса после слишком активного внимания людей в Приморье, сообщается в Facebook реабилитационного центра "Тюлень".

Животное после ледолома и штормового ветра оказалось в черте поселка Зарубино в Хасанском районе Приморья. Оставшись на берегу, белек не хотел уходить в воду, где ждала его мать, в это время его окружили люди, желавшие помочь тюленю или сфотографироваться с ним. Двое жителей края до темноты охраняли тюленя от собак, после чего передали его сотрудникам центра.

"Новости печальные <...> Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса адреналин и кортизол убивают их", - говорится в сообщении центра.

Некоммерческий реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка в Приморье. Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду. Обычно она требуется детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов (раненым, покусанным собаками, испачканным нефтепродуктами). Главная цель центра - вернуть животное в естественную среду обитания здоровым, неприрученным, владеющим навыками самостоятельной охоты.