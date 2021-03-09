СМИ: Япония в преддверии Олимпиады введет дневной лимит на число въезжающих в страну

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено установить ограничение вы отношении количества людей, въезжающих в страну в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут летом 2021 года. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei .

Планируется, что лимит составит порядка 2 тыс. человек в сутки, включая японских граждан и иностранцев, которые постоянно проживают в Японии и имеют долгосрочные визы. Меры, как ожидается, вступят в силу после отмены режима чрезвычайной ситуации, который действует в столичном регионе до 21 марта. Контролировать число въезжающих планируется в том числе за счет корректировки количества мест на рейсах, направляющихся в Японию.

В декабре прошлого года в Японию в день въезжали порядка 4 тыс. человек. После введения режима ЧС в январе эта цифра сократилась до 2,6 тыс. человек. А в феврале упала еще в два раза - до 1,2 тыс.

Вместе с тем власти Японии начнут постепенно ослаблять ограничения на въезд для спортсменов тренеров и других людей, имеющих отношение к организации Олимпийских игр. В первую очередь это связано с началом проведения спортивных соревнований в преддверии Олимпиады. Они должны начать проводиться с апреля.

Япония в ближайшем будущем по-прежнему не будет выдавать новые визы иностранным представителям бизнеса из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, с которыми действовали двусторонние соглашения по упрощенной миграции. Возобновление этих процедур возможно, но только в отношении граждан тех стран, где не были выявлены новые штаммы коронавируса.

Ограничения въезда

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Он действует до 21 марта в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Однако и после его снятия власти пока не намерены серьезно ослаблять миграционные ограничения.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома 14-дневный карантин.