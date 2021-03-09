Власти Камчатки почти на 25% сократили количество коек в моногоспиталях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки сократили количество коек в госпиталях, развернутых для лечения коронавируса, с 346 до 284 в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщила во вторник на оперативном совещании у главы региона заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова.

"Мы сократили 80 коек. Те, которые не используются активно. На сегодняшний день у нас в Детской краевой больнице для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией оставлено четыре койки, в городской больнице № 2 - 140 коек, в городской больнице № 1 - 100 коек и в моногоспитале Елизовской районной больницы - 40 коек. Всего развернуто 284 койки, 166 из которых свободные", - сказала Волкова.

Сейчас коронавирус на Камчатке подтвержден у 13,7 тыс. человек. 12,4 тыс. пациентов выздоровели, 136 умерли. Во вторник на карантин полностью закрыли школу в удаленном селе Таловка - там коронавирусом заразились нескольких педагогов.