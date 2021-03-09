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"Ъ": в Роскомнадзоре требуют от Telegram блокировать собирающих личные данные ботов

По данным "Коммерсанта", такие боты появились несколько лет назад

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в администрацию мессенджера Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя ведомства.

Как сообщили изданию в Роскомнадзоре, подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. В ведомстве добавили, что обратились в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

По данным "Коммерсанта", такие боты появились несколько лет назад. Они агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее.

В конце января Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ. В ведомстве подчеркнули, что нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные остаются в открытом доступе.

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