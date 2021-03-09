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Суд в Чите назначил обязательные работы подростку, прикурившему от свечи в храме

Ранее он записал видео, где извинился за совершенный поступок

ЧИТА, 9 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Чите назначил 120 часов обязательных работ подростку, который летом 2020 года выложил видео, на котором прикуривает сигарету от свечи в храме. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

"Несовершеннолетний вину признал, раскаялся, принес извинения прихожанам. 120 часов обязательных работ - такое наказание назначил суд", - сказала Михайлюк.

В июле 2020 года полиция начала проверку видеоролика, на котором двое молодых людей заходят кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, после чего один из них прикуривает сигарету от церковной свечи. Вскоре герой ролика записал второе видео, где извинился за свой поступок.

При этом митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявлял, что готов без разбирательств встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями.

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