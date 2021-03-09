МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило замороженные блинчики с мясом и в образцах трех торговых марок обнаружило бактерию кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало 20 торговых марок (ТМ) замороженных блинчиков с мясом, произведенных в России. В общей сложности продукция исследовалась по 513 показателям. Стоимость продукции на момент покупки была от 11,4 до 137 руб. за 100 г.

"Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко" "От Ильиной" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых". Блинчики с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко" содержали бактерию кишечной палочки", - отмечается в сообщении.

У продукции марки "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых" эксперты выявили превышение по содержанию энтерококков. На некоторых упаковках блинчиков с мясом, заявленных как полуфабрикаты, указано, что перед употреблением продукт достаточно просто разогреть. В результате исследования Роскачества сделано заключение, что данный способ приготовления полуфабрикатов может быть опасен для здоровья.

В организации также сообщили о том, что в исследованных блинах не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в количествах, опасных для здоровья. Количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок также соответствует установленным законодательным нормам. Лабораторные испытания показали, что ни одна ТМ не содержала генно-модифицированные источники, консерванты и синтетические пищевые красители в своей продукции. Тем не менее состав начинки некоторых торговых марок не соответствует заявленному на упаковке.

Другие нарушения

По данным экспертов, блинчики с мясом Metro Chef содержат ДНК сои, о чем производитель не указывает. В продукции "Царское Подворье" была обнаружена ДНК свиньи (не указана в составе), которая могла попасть в продукт с недостаточно промытой ленты на производстве. При этом заявленная говядина не обнаружена на уровне чувствительности метода (менее 0,1%). Наличие мяса птицы подтвердилось, то есть, как пояснили эксперты, речь идет о подмене сырья более дешевым.

В начинке блинов "Лента" эксперты также не нашли следов говядины, которая указана в составе на первом месте. В действительности же начинка состояла только из мяса птицы механической обвалки. Исследование ТМ "Просто" показало, что заявленное в начинке мясо птицы на самом деле является более дешевым мясом механической обвалки.

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что торговая марка "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых" не соответствует требованиям ГОСТа по массовой доли жира в составе начинки. Производитель указал на маркировке старую версию российского стандарта, которая в настоящее время не действует в связи с принятием межгосударственного стандарта. По данным Роскачества, начинка всех исследуемых ТМ блинов соответствует установленным требованиям по содержанию белка (не менее 12%). Больше всего белка обнаружено в начинке блинчиков Globus - 22,9%, а меньше всего в ТМ "Просто" - 12,2%.

Опережающий стандарт Роскачества установил норму для массовой доли углеводов в начинке - не более 5%. По результатам исследования у девяти ТМ этот показатель превышен и варьировал от 6,3% до 10,7%. Самые соленые блинчики с мясом выпускаются под маркой "Ашан" - в них целых 1,5% хлористого натрия. Меньше всего соли (всего по 0,8%) зафиксировано в продукции ТМ "С пылу с жару" и "Сытый папа". Рекордсменом по количеству начинки Роскачеством признаны блины "У Палыча" - 37,9%.

В результате проверки всего одна марка полностью соответствовала опережающим стандартам Роскачества - это блинчики с мясом "Сибирская коллекция" (ООО "Щелковский МПК").