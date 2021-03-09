Австралия намерена создать коалицию, чтобы убедить ЕС не влиять на график поставок вакцин

СИДНЕЙ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Австралии намерены создать коалицию с Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Японией, чтобы совместными усилиями убедить Европейский союз не вмешиваться в график поставок вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр торговли Австралии Даниель Техан.

По его словам, которые во вторник приводит вещательная корпорация ABC, решение Италии блокировать поставку произведенных ей 250 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию, принятое 4 марта, "чрезвычайно разочаровывает" и служит проявлением "политики протекционизма". Техан заявил, что австралийское правительство планирует объединить усилия с Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Японией, чтобы "оказать давление на европейских чиновников в Брюсселе". "Если мы окажем на них коллективное давление, они поймут, что поступают неправильно, а я постараюсь сделать так, чтобы наше сообщение [ЕС] было предельно ясным", - отметил Техан.

Глава ведомства подчеркнул, что действовать необходимо немедленно, поскольку из-за срыва поставок страдают не только страны, закупившие вакцины, но и те государства, которые рассчитывают получить препарат в дар от них. "Отсрочка в получении вакцины оказывает значительное влияние и на нашу способность помогать странам региона. И это одна из тех причин, которые, как мы надеемся, заставят ЕС изменить свой подход", - сказал Техан.

4 марта стало известно, что власти Италии отказались дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca, а Еврокомиссия поддержала решение Рима. В австралийском правительстве отметили, что срыв поставки не повлияет на ход прививочной кампании в стране.

Правительство Австралии заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом Pfizer и BioNTech. В рамках подписанных соглашений Австралия должна получить более 95 млн доз импортных вакцин, еще около 50 млн доз страна произведет самостоятельно. Ожидается, что австралийская биотехнологическая компания CSL Limited начнет выпуск препарата AstraZeneca 22 марта и будет производить примерно 1 млн доз вакцины в неделю.