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Кравцов заявил, что вакцинация учителей от коронавируса останется добровольной

Министр просвещения РФ добавил, что сам привился

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Вакцинация российских учителей от COVID-19 останется добровольной, сообщается во вторник на сайте "Российской газеты" со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"[Вакцинация учителей от COVID-19] останется добровольной, - заявил Кравцов, добавив, что сам вакцинировался. - У нас, наверное, самая эффективная вакцина, она безопасна для пожилых. И я знаю, что многие учителя прививаются: это защита себя, защита учеников. Но каждый сам решает".

Министр добавил, что перенос начала учебного года из-за выборов в Госдуму не планируется. "Нет, начало учебного года - 1 сентября. Никакого переноса не планируется", - сказал он.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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