Имбирь на вес золота и бегство из мегаполисов: как ковид повлиял на быт (в цифрах)

Пандемия повлияла буквально на все сферы жизни. Некоторые эффекты оказались предсказуемыми, например кратный рост спроса на электронные услуги или защитные маски, некоторые — менее очевидными, но более долгосрочными

ТАСС собрал самую яркую статистику того, как коронавирус повлиял на самые разные и самые простые вещи (не всегда так, как мы думаем). Маски и термометры Защитная маска стала одним из символов года пандемии. В России спрос на них начал расти задолго до того, как новая инфекция стала распространяться в стране: уже на третьей неделе января 2020 года их продажи в 1,8 раза превзошли показатели аналогичного периода 2019-го, а на четвертой превысили их в 6,7 раза (данные DSM Group).

Больше всего масок россияне купили в конце апреля — начале мая. Тогда за две недели они приобрели примерно 18 млн штук — почти в 30 раз больше, чем за год до этого. Другим хитом продаж в год пандемии стали термометры. Пик интереса пришелся на март, когда жители страны скупили 1,24 млн только ртутных термометров — в три раза больше, чем в марте 2019-го. Уже в апреле продажи упали более чем вдвое, а в мае — впятеро. Последнее, правда, может быть связано с тем, что именно тогда в России возник настоящий дефицит медицинских градусников.

Крупа и паника Весна 2020 года запомнилась многим настоящей потребительской паникой. В России ее пик пришелся на середину марта, рассказали ТАСС крупнейшие ретейлеры. Тогда, например, в магазинах X5 Retail Group спрос на соль и сахар вырос в 19,7 и 24,6 раза, на крупу — в 25,5 раза, на мясные консервы — в 38 раз. Больше всего продаж пришлось всего на несколько дней — с 15 по 17 марта. Уже 19-го, рассказали в "Перекрестке", объем закупок впрок снизился сразу на 40%. В целом, по оценкам X5, обычная российская семья в период с 9 по 22 марта запаслась продуктами на три месяца вперед. Одним из символов этого периода стала гречка. Интересно, что многочисленные шутки о рекордно подорожавшей крупе не совсем справедливы: расти в цене она начала еще зимой, когда килограмм стоил в 1,35 раза дороже, чем год назад, с апреля по июнь (когда панические закупки остались позади) цены были выше в 1,5 раза, а осенью — почти в 1,6 раза. "Лечебные" продукты

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Весной 2020 года, когда даже врачи толком не знали, чем лечить коронавирусную инфекцию, появилось немало мифов о продуктах, которые будто бы могут помочь от новой болезни. В апреле продажи имбиря в России вчетверо превысили аналогичный период 2019 года (данные "Платформы ОФД"), несмотря на рекордный рост цен: еще в марте стоимость килограмма этого продукта увеличилась почти в пять раз — с 340,25 до 1 500 рублей (подсчеты ОФД "Такском"). Лимоны в России были дороже всего в апреле — в среднем 319,45 рубля за килограмм (сведения "Чекскан"). Летом цены на них вернулись к обычному уровню и, в отличие от имбиря, практически не заметили осеннего подъема заболеваемости, немного превышая 100 рублей за килограмм. Удаленка и внутренняя эмиграция Многих пандемия заставила (а многим — позволила) покинуть мегаполисы, где коронавирус распространялся быстрее всего. Это заметно по косвенным признакам, таким как стоимость аренды жилья: уже в апреле в Москве и Санкт-Петербурге она снизилась к предыдущему году на 6,3% и 3,8% соответственно (подсчеты аналитического центра ЦИАН).

При этом резко повысился спрос на краткосрочную аренду: в России в целом он вырос на 83,3%, а ее средняя стоимость увеличилась на 14,3%. Долгосрочная аренда загородных домов подорожала сразу на 56% (оценки "Авито недвижимость"). Желание многих жителей больших городов переждать пандемию за их пределами отразилось и на интернет-трафике — так, более 15% абонентов МТС в Москве весной выехали из столицы. По данным оператора, пик "миграции" пришелся на 28 марта. Вместе с тем удаленка в 2020 году оказалась не столь масштабной, как можно было подумать. На пике в мае-июне, по оценке Минтруда, удаленно работали 11% россиян — примерно 6,8 млн. К началу 2021 года их число сократилось более чем вдвое, и в министерстве ожидают, что в таком формате в ближайшее время останутся только 5% сотрудников. Изоляция онлайн Россияне в 2020 году по понятным причинам стали гораздо больше пользоваться интернетом — по оценке "Билайна", потребление возросло более чем на 60%. Однако это не так тесно связано с карантином, как можно было ожидать. Переход в онлайн начался уже в марте, до нерабочих дней и всеобщей самоизоляции, рассказали опрошенные ТАСС операторы связи. Однако использование интернета летом и осенью, когда карантин был снят повсеместно, не снизилось — в том же "Билайне" оно к октябрю выросло с 7,5 Гб в месяц на абонента до почти 9,4 Гб. В пресс-службе оператора заметили еще одну особенность: если до пандемии пик активности пользователей широкополосного интернета приходился на вечернее время (с 18:00 до 23:00), то теперь она стала более равномерной — с 08:00 до 00:00. Спрос на компьютерную технику стал рекордным за много лет: продажи ноутбуков увеличились на 30%, до максимальных с 2015 года 3,1 млн штук (данные GfK). Спрос на планшеты вырос только на 4%, но этот рост был зафиксирован впервые с 2014 года. Продолжил расти и рынок смартфонов — в натуральном выражении он увеличился на 4%, в денежном — сразу на 15%, поставив очередные рекорды. Обустройство дома

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